В Гёйчае простились с шехидом I Карабахской войны Вугаром Бабаевым
Внутренняя политика
- 19 февраля, 2026
- 12:15
В Гёйчайском районе прошла церемония прощания с шехидом Вугаром Бабаевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица Гёйчайского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.
Отметим, что Вугар Салим оглу Бабаев родился 16 апреля 1972 года в селе Гарабаггал Гёйчайского района. 12 февраля 1994 года пропал без вести во время боев в направлении села Яншаг Кяльбаджарского района.
Бабаев будет похоронен на Аллее шехидов в Гёйчайском районе.
