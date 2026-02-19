В Гёйчае простились с шехидом I Карабахской войны Вугаром Бабаевым

В Гёйчайском районе прошла церемония прощания с шехидом Вугаром Бабаевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица Гёйчайского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Вугар Салим оглу Бабаев родился 16 апреля 1972 года в селе Гарабаггал Гёйчайского района. 12 февраля 1994 года пропал без вести во время боев в направлении села Яншаг Кяльбаджарского района.

Бабаев будет похоронен на Аллее шехидов в Гёйчайском районе.