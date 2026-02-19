Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Гёйчае простились с шехидом I Карабахской войны Вугаром Бабаевым

    Внутренняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 12:15
    В Гёйчае простились с шехидом I Карабахской войны Вугаром Бабаевым

    В Гёйчайском районе прошла церемония прощания с шехидом Вугаром Бабаевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица Гёйчайского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

    Отметим, что Вугар Салим оглу Бабаев родился 16 апреля 1972 года в селе Гарабаггал Гёйчайского района. 12 февраля 1994 года пропал без вести во время боев в направлении села Яншаг Кяльбаджарского района.

    Бабаев будет похоронен на Аллее шехидов в Гёйчайском районе.

    Вугар Бабаев шехид I Карабахской войны перезахоронение
    Фото
    Göyçayda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Vüqar Babayev dəfn edilib - YENİLƏNİB
