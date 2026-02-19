Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Сийярто назвал Совет мира шансом для завершения войны между РФ и Украиной

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 12:27
    Сийярто назвал Совет мира шансом для завершения войны между РФ и Украиной

    Совет мира по Газе, первое заседание которого пройдет сегодня в Вашингтоне, является наглядным свидетельством формирования нового миропорядка.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, слова которого в социальной сети X привел государственный секретарь по международным коммуникациям Золтан Ковач.

    По словам Сийярто, Венгрия присоединилась к Совету мира исходя из собственных принципов и национальных интересов. Министр отметил, что данная инициатива может выйти за рамки ситуации в Газе и способствовать урегулированию российско-украинского конфликта.

    "Идея закончить войну на поле боя - ошибочна. Сейчас нет более перспективной возможности [завершить конфликт], чем нынешняя инициатива [Совет мира], и ей следует дать шанс", - подчеркнул Сийярто.

    Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что в мире формируется новый миропорядок, который в значительно большей степени строится на двусторонних отношениях, межправительственном сотрудничестве и личных связях, а Совет мира является наглядным подтверждением этой тенденции.

    "Мирные инициативы президента Трампа дают надежду на разрешение вооруженных конфликтов по всему миру дипломатическим путем. Мы представляем в Вашингтоне страну, которая уже четыре года живет по соседству с войной", - заявил Сийярто.

    По его мнению, если бы Дональд Трамп занимал пост президента США в 2022 году, война между Россией и Украиной не началась бы вовсе.

    Петер Сийярто Золтан Ковач Дональд Трамп Венгрия США Украина российско-украинская война Совет мира по Газе
    Siyarto Qəzza üzrə Sülh Şurasını Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatdırılması üçün şans adlandırıb
    Ты - Король

    Последние новости

    12:55

    Минздрав Армении: Зарегистрирован первый случай заражения лихорадки чикунгунья

    В регионе
    12:52

    Обнародовано число уже зарегистрированных для участия на WUF13 в Баку

    Инфраструктура
    12:51

    Визы для иностранцев на WUF13 будут бесплатными

    Внешняя политика
    12:49

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер

    Экология
    12:47
    Фото

    В ходжалинское село Ханабад возвращаются первые жители

    Внутренняя политика
    12:47

    Генсек ООН представит обзор реализации Новой городской повестки

    Другие страны
    12:44
    Фото

    Азербайджан и Иордания обсудили сотрудничество в сфере туризма

    Туризм
    12:42

    Премьер Пакистана прибыл в Вашингтон для участия в Совете мира по Газе

    Другие страны
    12:41

    Запускается новый автобусный рейс из Баку в Лачын

    Инфраструктура
    Лента новостей