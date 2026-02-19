Сийярто назвал Совет мира шансом для завершения войны между РФ и Украиной

Совет мира по Газе, первое заседание которого пройдет сегодня в Вашингтоне, является наглядным свидетельством формирования нового миропорядка.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, слова которого в социальной сети X привел государственный секретарь по международным коммуникациям Золтан Ковач.

По словам Сийярто, Венгрия присоединилась к Совету мира исходя из собственных принципов и национальных интересов. Министр отметил, что данная инициатива может выйти за рамки ситуации в Газе и способствовать урегулированию российско-украинского конфликта.

"Идея закончить войну на поле боя - ошибочна. Сейчас нет более перспективной возможности [завершить конфликт], чем нынешняя инициатива [Совет мира], и ей следует дать шанс", - подчеркнул Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что в мире формируется новый миропорядок, который в значительно большей степени строится на двусторонних отношениях, межправительственном сотрудничестве и личных связях, а Совет мира является наглядным подтверждением этой тенденции.

"Мирные инициативы президента Трампа дают надежду на разрешение вооруженных конфликтов по всему миру дипломатическим путем. Мы представляем в Вашингтоне страну, которая уже четыре года живет по соседству с войной", - заявил Сийярто.

По его мнению, если бы Дональд Трамп занимал пост президента США в 2022 году, война между Россией и Украиной не началась бы вовсе.