Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    UN-Habitat: К 2050 году города Азии вырастут еще на 1,2 млрд человек

    Инфраструктура
    • 19 февраля, 2026
    • 12:29
    UN-Habitat: К 2050 году города Азии вырастут еще на 1,2 млрд человек

    WUF13 - это стратегическая возможность для правительств и обществ стран Азиатско-Тихоокеанского региона обменяться практическими решениями, укрепить партнерства и повлиять на формирование глобальной повестки в сфере городской политики.

    Как передает Report, об этом заявил глава многостранового программного офиса Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в Бангкоке Шриниваса Попури на онлайн-брифинге для региональных СМИ, посвященном глобальной конференции ООН по устойчивой урбанизации WUF13 в Баку.

    По его словам, сегодня более 50% населения Азиатско-Тихоокеанского региона - около 2,3 млрд человек - проживает в городах, а к 2050 году городское население увеличится еще на 1,2 млрд.

    "Из 33 мегаполисов мира с населением свыше 10 млн человек 19 расположены в Азии. Можно представить, насколько они расширятся к 2050 году. Азиатско-Тихоокеанский регион находится на передовой глобальной городской трансформации.

    Наши города являются драйверами экономического роста, инноваций и цифрового развития. В то же время они сталкиваются со сложными вызовами: стремительным расширением застройки, проблемами доступности жилья, наличием неформальных поселений и социальной изоляцией, дефицитом инфраструктуры, природными катастрофами и растущей климатической уязвимостью, свидетелями которой мы стали в последние дни, недели и месяцы в регионе", - заявил Ш. Попури.

    WUF13 Шриниваса Попури Азиатско-Тихоокеанский регион
    UN-Habitat: Asian cities to grow by another 1.2B people by 2050
    Ты - Король

    Последние новости

    12:55

    Минздрав Армении: Зарегистрирован первый случай заражения лихорадки чикунгунья

    В регионе
    12:52

    Обнародовано число уже зарегистрированных для участия на WUF13 в Баку

    Инфраструктура
    12:51

    Визы для иностранцев на WUF13 будут бесплатными

    Внешняя политика
    12:49

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер

    Экология
    12:47
    Фото

    В ходжалинское село Ханабад возвращаются первые жители

    Внутренняя политика
    12:47

    Генсек ООН представит обзор реализации Новой городской повестки

    Другие страны
    12:44
    Фото

    Азербайджан и Иордания обсудили сотрудничество в сфере туризма

    Туризм
    12:42

    Премьер Пакистана прибыл в Вашингтон для участия в Совете мира по Газе

    Другие страны
    12:41

    Запускается новый автобусный рейс из Баку в Лачын

    Инфраструктура
    Лента новостей