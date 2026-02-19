UN-Habitat: К 2050 году города Азии вырастут еще на 1,2 млрд человек

WUF13 - это стратегическая возможность для правительств и обществ стран Азиатско-Тихоокеанского региона обменяться практическими решениями, укрепить партнерства и повлиять на формирование глобальной повестки в сфере городской политики.

Как передает Report, об этом заявил глава многостранового программного офиса Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в Бангкоке Шриниваса Попури на онлайн-брифинге для региональных СМИ, посвященном глобальной конференции ООН по устойчивой урбанизации WUF13 в Баку.

По его словам, сегодня более 50% населения Азиатско-Тихоокеанского региона - около 2,3 млрд человек - проживает в городах, а к 2050 году городское население увеличится еще на 1,2 млрд.

"Из 33 мегаполисов мира с населением свыше 10 млн человек 19 расположены в Азии. Можно представить, насколько они расширятся к 2050 году. Азиатско-Тихоокеанский регион находится на передовой глобальной городской трансформации.

Наши города являются драйверами экономического роста, инноваций и цифрового развития. В то же время они сталкиваются со сложными вызовами: стремительным расширением застройки, проблемами доступности жилья, наличием неформальных поселений и социальной изоляцией, дефицитом инфраструктуры, природными катастрофами и растущей климатической уязвимостью, свидетелями которой мы стали в последние дни, недели и месяцы в регионе", - заявил Ш. Попури.