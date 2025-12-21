İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Beyləqanda ötən ay törədilmiş qətlin üstü açılıb

    Hadisə
    • 21 dekabr, 2025
    • 18:27
    Beyləqanda ötən ay törədilmiş qətlin üstü açılıb

    Noyabrın 27-də gecə saatlarında Beyləqan rayonu Bolsulu kəndində 68 yaşlı qadının qətlə yetirilməsi faktı üzrə şübhəli şəxs müəyyən olunub.

    "Report" xəbər verir ki, kənd sakini Nazilə Mustafayevanı yaşadığı evdə boğaraq qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən 1994-cü il təvəllüdlü Şəmistan Həsənzadə polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə saxlanılıb.

    İlkin məlumata görə, hadisə tamah məqsədilə törədilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Beyləqan şübhəli qətl
    В Бейлагане раскрыто убийство, совершенное в прошлом месяце

    Son xəbərlər

    18:53

    İsrail Qəzza zolağının şimalına yeni aviazərbələr endirildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    18:43

    Lukaşenko: 2026-cı ildə Aİİ-yə sədrlik Qazaxıstana keçəcək

    Digər ölkələr
    18:27

    Beyləqanda ötən ay törədilmiş qətlin üstü açılıb

    Hadisə
    18:20

    Suriyada İŞİD qruplaşmasının terrorçuları saxlanılıb

    Digər ölkələr
    18:06
    Foto

    Bakıda 21 istiqamətdə tıxac var

    İnfrastruktur
    17:50

    Türkiyənin Vitse-prezidenti: Cənubi Qafqazda sabitlik yolunda addımlar regionun əməkdaşlığa yönəlmiş geosiyasi qovşağa çevrildiyini göstərir

    Region
    17:46

    Qurban Qurbanov "Qarabağ"ın futbolçusunun ölkəsindən təklif aldığını təsdiqləyib

    Futbol
    17:31

    İran və Pakistan regional məsələləri müzakirə ediblər

    Region
    17:15

    Cevdet Yılmaz: TRIPP üzrə müzakirələrin başlanması Cənubi Qafqazda iqtisadi inteqrasiya üçün son dərəcə dəyərlidir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti