    Йылмаз: Ускорение мирнгошл процесса между Азербайджаном и Арменией – важный этап

    Инфраструктура
    • 21 декабря, 2025
    • 17:19
    Йылмаз: Ускорение мирнгошл процесса между Азербайджаном и Арменией – важный этап

    Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что ускорение шагов, предпринятых для установления постоянного мира между Азербайджаном и Арменией, является положительным развитием событий.

    В интервью турецкому бюро Report Д, Йылмаз отметил, что важными этапами в этом процессе стали шаги, предпринятые 8 августа этого года в Вашингтоне при свидетельстве США, а также Совместная декларация, включающая открытие региональных транспортных и коммуникационных линий.

    "Начало переговоров по проекту TRIPP (The Trump route for international peace and prosperity), который предполагает реализацию в рамках суверенитета и юрисдикции стран региона, крайне важно для экономической интеграции в Южном Кавказе", - отметил он.

    По его мнению, этот процесс не ограничивается только дипломатическими шагами, но также поддерживается конкретными экономическими достижениями. В частности, он подчеркнул, что снятие Азербайджаном ограничений на транзитные грузы, введенных после оккупации Карабаха, а также первое нефтяное экспортирование в Армению за 30 лет, являются важными шагами.

    "Все эти шаги ясно демонстрируют приверженность обеих стран к устойчивому миру и сотрудничеству в регионе", - добавил Йылмаз.

    Он выразил уверенность, что эти проекты сотрудничества будут углубляться с подписанием мирного договора.

    Лента новостей