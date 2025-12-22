Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2025)
- 22 декабря, 2025
- 09:15
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02%, до 1,9924 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,8%, до 2,1118 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9924
|
100 российских рублей
|
2,1118
|
1 австралийский доллар
|
1,1267
|
1 белорусский рубль
|
0,5870
|
1 болгарский лев
|
1,0182
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1148
|
1 чешская крона
|
0,0819
|
1 китайский юань
|
0,2415
|
1 датская крона
|
0,2668
|
1 грузинский лари
|
0,6305
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0190
|
1 британский фунт
|
2,2778
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1835
|
1 швейцарский франк
|
2,1397
|
1 израильский шекель
|
0,5308
|
1 канадский доллар
|
1,2324
|
1 кувейтский динар
|
5,5314
|
100 казахстанских тенге
|
0,3285
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5157
|
1 молдавский лей
|
0,1008
|
1 норвежская крона
|
0,1679
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6066
|
1 польский злотый
|
0,4738
|
1 румынский лей
|
0,3918
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3157
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3219
|
1 Турецкая лира
|
0,0397
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0403
|
100 Японских йен
|
1,0806
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9809
|
Золото
|
7475,9965
|
Серебро
|
117,8941
|
Платина
|
3507,5420
|
Палладий
|
3037,5430