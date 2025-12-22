Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Финансы
    • 22 декабря, 2025
    • 09:15
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02%, до 1,9924 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,8%, до 2,1118 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9924

    100 российских рублей

    2,1118

    1 австралийский доллар

    1,1267

    1 белорусский рубль

    0,5870

    1 болгарский лев

    1,0182

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1148

    1 чешская крона

    0,0819

    1 китайский юань

    0,2415

    1 датская крона

    0,2668

    1 грузинский лари

    0,6305

    1 гонконгский доллар

    0,2185

    1 индийская рупия

    0,0190

    1 британский фунт

    2,2778

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1835

    1 швейцарский франк

    2,1397

    1 израильский шекель

    0,5308

    1 канадский доллар

    1,2324

    1 кувейтский динар

    5,5314

    100 казахстанских тенге

    0,3285

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5157

    1 молдавский лей

    0,1008

    1 норвежская крона

    0,1679

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6066

    1 польский злотый

    0,4738

    1 румынский лей

    0,3918

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3157

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3219

    1 Турецкая лира

    0,0397

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0403

    100 Японских йен

    1,0806

    1 Новозеландский доллар

    0,9809

    Золото

    7475,9965

    Серебро

    117,8941

    Платина

    3507,5420

    Палладий

    3037,5430
