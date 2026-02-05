Определились три финалиста от Азербайджана на участие в "Евровидении-2026"

Три человека вышли в финал отбора кандидата от Азербайджана для участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2026".

Как сообщает Report, всего поступило 100 заявок, включающих 186 песен: 107 местных авторов и исполнителей, 79 зарубежных.

Профессиональная комиссия на предварительном этапе отобрала 18 кандидатов для прослушивания и индивидуального собеседования, где оценивались вокальные возможности, сценическая подача, потенциал для выступления перед международной аудиторией и соответствие формату конкурса.

В результате комиссия отобрала трех исполнителей для участия в финальном этапе отбора. Кандидат от Азербайджана на участие в песенном конкурсе определится позднее.

Отметим, что "Евровидение-2026" пройдет в Вене: первый полуфинал - 12 мая, второй полуфинал - 14 мая, гранд-финал - 16 мая.