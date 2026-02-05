Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Определились три финалиста от Азербайджана на участие в "Евровидении-2026"

    Kультурная политика
    • 05 февраля, 2026
    • 20:23
    Определились три финалиста от Азербайджана на участие в Евровидении-2026

    Три человека вышли в финал отбора кандидата от Азербайджана для участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2026".

    Как сообщает Report, всего поступило 100 заявок, включающих 186 песен: 107 местных авторов и исполнителей, 79 зарубежных.

    Профессиональная комиссия на предварительном этапе отобрала 18 кандидатов для прослушивания и индивидуального собеседования, где оценивались вокальные возможности, сценическая подача, потенциал для выступления перед международной аудиторией и соответствие формату конкурса.

    В результате комиссия отобрала трех исполнителей для участия в финальном этапе отбора. Кандидат от Азербайджана на участие в песенном конкурсе определится позднее.

    Отметим, что "Евровидение-2026" пройдет в Вене: первый полуфинал - 12 мая, второй полуфинал - 14 мая, гранд-финал - 16 мая.

