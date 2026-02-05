Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Симонян отрицает смену Арменией внешнеполитического курса во вред связям с РФ

    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 20:37
    Симонян отрицает смену Арменией внешнеполитического курса во вред связям с РФ

    Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян назвал неверными утверждения о том, что Ереван сокращает взаимодействие с Москвой в пользу связей с Евросоюзом.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он сказал журналистам после встречи со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко в российской столице.

    В данном контексте в ответ на вопросо о том, "не опасается ли Ереван, что Москва в итоге отвернется от него, а Евросоюз не подставит свое плечо?" председатель парламента отметил: "Я не разделяю ваше мнение. Я считаю, что Армения как суверенное государство имеет право сбалансировать свою политику. Армения не собирается вставать на чью-либо сторону или работать против кого-то".

    Симонян подчеркнул, что Ереван имеет свою внешнюю политику и соответствующее видение, особенно после военного конфликта: "Думаю, что на вопрос, который вы задаете, ответы можно найти в том, что произошло после 2020 года. Восприятие того, что Армения пытается поменять курс из одного полюса в другой полюс, неправильно".

    Матвиенко в свою очередь отметила, что Россия заинтересована в благополучии Армении: "Главная цель РФ, чтобы Армения была благополучной, процветающей, чтобы в Армении была стабильная политическая ситуация".

    Simonyan: Ermənistan Aİ-yə görə Rusiya ilə əməkdaşlıqdan imtina etməyib
    Simonyan denies shift in Armenia's foreign policy at expense of ties with Russia
