İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Simonyan: Ermənistan Aİ-yə görə Rusiya ilə əməkdaşlıqdan imtina etməyib

    Region
    • 05 fevral, 2026
    • 21:10
    Simonyan: Ermənistan Aİ-yə görə Rusiya ilə əməkdaşlıqdan imtina etməyib

    Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan İrəvanın Avropa İttifaqı (Aİ) ilə əlaqələr naminə Moskva ilə qarşılıqlı fəaliyyəti azaltdığına dair iddiaların doğru olmadığını bildirib.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, o bu barədə Moskvada Rusiya Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko ilə görüşdən sonra jurnalistlərə danışıb.

    "İrəvan Moskvanın üz döndərəcəyindən, Aİ-nin isə ona dəstək durmayacağından qorxmur?" sualına cavab olaraq parlament sədri qeyd edib: "Mən fikirinizlə razılaşmıram. Hesab edirəm ki, Ermənistan suveren dövlət kimi öz siyasətini balanslaşdırmaq hüququna malikdir. Ermənistan kiminsə tərəfini tutmaq və ya kiməsə qarşı olmaq niyyətində deyil".

    Simonyan vurğulayıb ki, İrəvanın öz xarici siyasəti və müvafiq baxışı var, xüsusilə hərbi münaqişədən sonra: "Düşünürəm ki, verdiyiniz sualın cavabını 2020-ci ildən sonra baş verən hadisələrdə tapmaq olar. Ermənistanın siyasi kursu dəyişdiyinə dair yanaşma yanlışdır".

    Matviyenko öz növbəsində qeyd edib ki, Rusiyanın əsas məqsədi Ermənistanda firavanlıq və sabit siyasi vəziyyətin olmasıdır.

    Alen Simonyan Ermənistan Rusiya Avropa İttifaqı
    Симонян отрицает смену Арменией внешнеполитического курса во вред связям с РФ
    Simonyan denies shift in Armenia's foreign policy at expense of ties with Russia

    Son xəbərlər

    21:51

    Dias-Kanel: Kuba ABŞ üçün təhdid yaratmır

    Digər ölkələr
    21:38

    "Turan Tovuz"un məşqçisi: "Əsas odur ki, "Kəpəz"lə matçda qələbə qazandıq"

    Futbol
    21:32
    Foto

    Leyla Əliyeva Luvr Əbu-Dabi muzeyini və İbrahim Ailə Evini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    21:31

    Hindistanda mədəndə partlayış nəticəsində azı 18 işçi həlak olub

    Digər ölkələr
    21:28

    Azər Bağırov: "İnanıram ki, cavab matçından sonra növbəti mərhələyə yüksələn tərəf "Kəpəz" olacaq"

    Futbol
    21:19
    Foto

    Özbəkistan və Pakistan bir sıra strateji sazişlər imzalayıb

    Digər ölkələr
    21:10

    Simonyan: Ermənistan Aİ-yə görə Rusiya ilə əməkdaşlıqdan imtina etməyib

    Region
    20:55

    Azərbaycan Kuboku: "Turan Tovuz" "Kəpəz"ə qalib gəlib

    Futbol
    20:43

    İsrail Livana yeni zərbələr endirməyə başlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti