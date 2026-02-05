Нетаньяху созовет Совбез Израиля перед переговорами США и Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет сегодня заседание Совета безопасности в преддверии запланированных в Омане переговоров США и Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Изначально израильские консультации планировались на воскресенье, однако Нетаньяху решил перенести их на более ранний срок - на сегодня, чтобы обсудить возможные последствия предстоящих переговоров высокопоставленных представителей США и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

Отметим, что США и Иран планируют провести переговоры по иранской ядерной программе в Омане 6 февраля. Ранее также сообщалось, что Тегеран выступил за двусторонний формат переговоров и смену площадки со Стамбула на Оман, а администрация Дональда Трампа согласилась.