    Нетаньяху созовет Совбез Израиля перед переговорами США и Ирана

    • 05 февраля, 2026
    • 18:13
    Нетаньяху созовет Совбез Израиля перед переговорами США и Ирана

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет сегодня заседание Совета безопасности в преддверии запланированных в Омане переговоров США и Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

    Изначально израильские консультации планировались на воскресенье, однако Нетаньяху решил перенести их на более ранний срок - на сегодня, чтобы обсудить возможные последствия предстоящих переговоров высокопоставленных представителей США и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

    Отметим, что США и Иран планируют провести переговоры по иранской ядерной программе в Омане 6 февраля. Ранее также сообщалось, что Тегеран выступил за двусторонний формат переговоров и смену площадки со Стамбула на Оман, а администрация Дональда Трампа согласилась.

