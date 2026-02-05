Нетаньяху созовет Совбез Израиля перед переговорами США и Ирана
- 05 февраля, 2026
- 18:13
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет сегодня заседание Совета безопасности в преддверии запланированных в Омане переговоров США и Ирана.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.
Изначально израильские консультации планировались на воскресенье, однако Нетаньяху решил перенести их на более ранний срок - на сегодня, чтобы обсудить возможные последствия предстоящих переговоров высокопоставленных представителей США и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.
Отметим, что США и Иран планируют провести переговоры по иранской ядерной программе в Омане 6 февраля. Ранее также сообщалось, что Тегеран выступил за двусторонний формат переговоров и смену площадки со Стамбула на Оман, а администрация Дональда Трампа согласилась.