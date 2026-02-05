Fitch оценило рейтинги SOCAR вместе с 10 крупнейшими мировыми нефтегазовыми компаниями

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитные рейтинги 11 нефтегазодобывающих компаний, включая Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), после обновления корпоративных рейтинговых критериев и отраслевых навигаторов.

Как передает Report со ссылкой на Fitch, в общий список компаний, по которым были подтверждены рейтинги, также вошли QatarEnergy, Saudi Aramco, BP, OMV, Repsol, EDO, OQ, KazMunayGas, Romgaz и Uzbekneftegaz.

В рамках пересмотра Fitch оценило автономный кредитный профиль (SCP) SOCAR с использованием корпоративного рейтингового инструмента (Corporate Rating Tool, CRT). По итогам анализа SCP SOCAR определен на уровне "bb-".

Бизнес и финансовый профиль SOCAR получил следующие оценки: управление – "bb", отраслевые характеристики – "bb+", рыночная и конкурентная позиция – "bbb-", диверсификация и качество активов – "bb+", операционные характеристики – "bb", прибыльность – "bbb", финансовая структура – "b-", финансовая гибкость – "b+".

Количественные финансовые показатели рассчитывались с учетом индивидуальных параметров CRT: 10% веса пришлось на фактические данные за 2024 год, по 10% - на прогноз 2025 года, по 30% - на прогнозы 2026 и 2027 годов и 20% - на прогноз 2028 года.

Fitch оценило корпоративное управление SOCAR как "хорошее", а операционную среду - на уровне "bb-". Обе оценки не привели к корректировкам рейтинга. При определении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (IDR) применены критерии рейтингов государственных компаний (GRE) с использованием уравненного подхода.