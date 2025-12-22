İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.12.2025)

    Maliyyə
    • 22 dekabr, 2025
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.12.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,02 % artaraq 1,9924 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % azalaraq 2,1118 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9924

    100 Rusiya rublu

    2,1118

    1 Avstraliya dolları

    1,1267

    1 Belarus rublu

    0,5870

    1 Bolqarıstan levi

    1,0182

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1148

    1 Çexiya kronu

    0,0819

    1 Çin yuanı

    0,2415

    1 Danimarka kronu

    0,2668

    1 Gürcü larisi

    0,6305

    1 Honq Konq dolları

    0,2185

    1 Hindistan rupisi

    0,0190

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2778

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1835

    1 İsveçrə frankı

    2,1397

    1 İsrail şekeli

    0,5308

    1 Kanada dolları

    1,2324

    1 Küveyt dinarı

    5,5314

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3285

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5157

    1 Moldova leyi

    0,1008

    1 Norveç kronu

    0,1679

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6066

    1 Polşa zlotası

    0,4738

    1 Rumıniya leyi

    0,3918

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3157

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3219

    Türk lirəsi

    0,0397

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0403

    Yapon yeni

    1,0806

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9809

    Qızıl

    7475,9965

    Gümüş

    117,8941

    Platin

    3507,5420

    Palladium

    3037,5430
    məzənnə dollar manat
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2025)

    Son xəbərlər

    09:07

    Bakıda evdə yanğın olub, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    09:06

    İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə iştirak etməyəcək

    Xarici siyasət
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.12.2025)

    Maliyyə
    09:05

    Göyçayda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    09:03

    Qubada qadını avtomobil vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:02

    Premyer Liqa: İlin son oyununda "Sabah" "Sumqayıt"ın qonağı olacaq

    Futbol
    09:00

    Tramp Luiziana qubernatorunu ABŞ-nin Qrenlandiya üzrə xüsusi elçisi təyin edib

    Digər ölkələr
    08:44

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    08:41

    AP: ABŞ Ermənistandakı səfirini geri çağırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti