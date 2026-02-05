Директор школы им. Гейдара Алиева в Кахраманмараше поблагодарил Азербайджан за поддержку

Директор начальной школы имени Гейдара Алиева в турецком Кахраманмараше Мурат Демирчи поблагодарил руководство Азербайджана за беспрецедентную поддержку в период ликвидации разрушительных последствий землетрясения в Турции 6 февраля 2023 года.

Как он заявил турецкому бюро Report, в результате этого природного явления погибли 238 учеников и 4 учителя возглавляемого им учебного заведения, само здание также было полностью разрушено.

Он отметил, что до трагедии в школе обучались более 1 200 учеников.

"Эта ужасная катастрофа нанесла тяжелый удар каждой семье в Кахраманмараше - как в физическом, так и в моральном плане. Самые сильные разрушения были зафиксированы в центре города. После оказания братским Азербайджаном поддержки по просьбе жителей Кахраманмараша было принято решение назвать школу в честь великого лидера Гейдара Алиева. Помимо этого район Оникишубат, где и было расположено здание нашей школы, также был переименован в район Азербайджан. Это дань той искренней поддержке наших братьев. Именно со стороны народа и руководства Азербайджана мы получили наибольшую помощь. За это я выражаю благодарность как (президенту Азербайджана) Ильхаму Алиеву, так и азербайджанскому народу", - сказал он.

По словам Демирчи, в Турции продолжается борьба с тяжелыми последствиями этого трагического события, ставшего катастрофой века для братской страны. "Учащиеся также нуждаются в длительной психологической поддержке. Вместе с тем эти испытания сделали нас сильнее. Мы воспитываем детей в духе оптимизма и приверженности турецким национальным ценностям", - подчеркнул он.