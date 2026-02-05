В ООН обсудили вклад Азербайджана в межкультурный диалог

Азербайджанская делегация приняла участие в панельной дискуссии высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках Всемирной недели межрелигиозной гармонии.

Как сообщает Report со ссылкой на Минкультуры Азербайджана, на мероприятии выступил заместитель министра культуры Фарид Джафаров.

Он отметил вклад Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева в обеспечение мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях, а также подчеркнул роль "Бакинского процесса" как глобальной платформы в сфере межкультурного диалога.

В рамках визита делегация провела встречи с помощником Генерального секретаря ООН по делам молодежи Филипом Полером, верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом и другими официальными лицами.

На встречах были обсуждены вопросы участия молодежи и женщин в культурных процессах, а также сотрудничество в рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Всемирная неделя межрелигиозной гармонии продлится до 7 февраля.