    В ООН обсудили вклад Азербайджана в межкультурный диалог

    Kультурная политика
    • 05 февраля, 2026
    • 19:49
    Азербайджанская делегация приняла участие в панельной дискуссии высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках Всемирной недели межрелигиозной гармонии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минкультуры Азербайджана, на мероприятии выступил заместитель министра культуры Фарид Джафаров.

    Он отметил вклад Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева в обеспечение мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях, а также подчеркнул роль "Бакинского процесса" как глобальной платформы в сфере межкультурного диалога.

    В рамках визита делегация провела встречи с помощником Генерального секретаря ООН по делам молодежи Филипом Полером, верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом и другими официальными лицами.

    На встречах были обсуждены вопросы участия молодежи и женщин в культурных процессах, а также сотрудничество в рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу.

    Всемирная неделя межрелигиозной гармонии продлится до 7 февраля.

