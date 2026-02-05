Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Матвиенко: РФ готова направить наблюдателей на парламентские выборы в Армении

    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 19:42
    Матвиенко: РФ готова направить наблюдателей на парламентские выборы в Армении

    Россия готова направить наблюдателей на парламентские выборы в Армении, если Ереван направит соответствующее приглашение.

    Как передает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", об этом председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила журналистам в четверг по итогам встречи со спикером парламента Армении Аленом Симоняном.

    По ее словам, этот вопрос, в числе прочих, обсуждался на встрече.

    "Мы желаем одного – чтобы Армения была благополучной, процветающей, чтобы в стране была стабильная политическая ситуация, потому что мы очень дорожим, ценим наши связи с армянским народом", – сказала Матвиенко.

    Она отметила, что парламентский диалог продолжится, поскольку это в интересах обоих государств и народов.

    Матвиенко также указала на высокий уровень торгово-экономического сотрудничества между Арменией и Россией.

    Напомним, что парламентские выборы в Армении нзапланированы на июнь 2026 года.

    Валентина Матвиенко Россия Армения парламентские выборы наблюдатели
    Matviyenko: Rusiya Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkilərinə müşahidəçi göndərməyə hazırdır
    Ты - Король

    Последние новости

    20:45

    Узбекистан и Пакистан подписали ряд стратегических соглашений

    Другие страны
    20:37

    Симонян отрицает смену Арменией внешнеполитического курса во вред связям с РФ

    В регионе
    20:23

    Определились три финалиста от Азербайджана на участие в "Евровидении-2026"

    Kультурная политика
    20:09

    Армия Израиля наносит новые удары по объектам боевиков в Ливане

    Другие страны
    19:51

    В Израиле началось заседание Совбеза в преддверии переговоров США и Ирана - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:50

    Fitch оценило рейтинги SOCAR вместе с 10 крупнейшими мировыми нефтегазовыми компаниями

    Энергетика
    19:49
    Фото

    В ООН обсудили вклад Азербайджана в межкультурный диалог

    Kультурная политика
    19:42

    Матвиенко: РФ готова направить наблюдателей на парламентские выборы в Армении

    В регионе
    19:33
    Фото

    Директор школы им. Гейдара Алиева в Кахраманмараше поблагодарил Азербайджан за поддержку

    В регионе
    Лента новостей