Матвиенко: РФ готова направить наблюдателей на парламентские выборы в Армении

Россия готова направить наблюдателей на парламентские выборы в Армении, если Ереван направит соответствующее приглашение.

Как передает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", об этом председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила журналистам в четверг по итогам встречи со спикером парламента Армении Аленом Симоняном.

По ее словам, этот вопрос, в числе прочих, обсуждался на встрече.

"Мы желаем одного – чтобы Армения была благополучной, процветающей, чтобы в стране была стабильная политическая ситуация, потому что мы очень дорожим, ценим наши связи с армянским народом", – сказала Матвиенко.

Она отметила, что парламентский диалог продолжится, поскольку это в интересах обоих государств и народов.

Матвиенко также указала на высокий уровень торгово-экономического сотрудничества между Арменией и Россией.

Напомним, что парламентские выборы в Армении нзапланированы на июнь 2026 года.