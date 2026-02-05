Узбекистан и Пакистан подписали ряд стратегических соглашений

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали совместную декларацию по итогам 1-го заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе встречи в Исламабаде при участии двух лидеров также были подписаны пакеты двусторонних документов, направленных на укрепление стратегического партнерства и многопрофильного сотрудничества.

Среди них - программа сотрудничества министерств иностранных дел двух стран на 2026-2028 годы, соглашения о создании делового совета и межрегионального форума, а также протокол о включении нового перечня товаров в соглашение о преференциальной торговле.

Подписаны также соглашения о сотрудничестве в сфере портовых услуг, горного дела, сельского хозяйства, фармацевтики, текстильной и швейной промышленности, цифровых технологий, культуры, спорта, экологии, радиационной и ядерной безопасности, а также о противодействии коррупции и борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Дополнительно подписаны документы по обмену фитосанитарными требованиями для экспорта узбекской сельхозпродукции в Пакистан, дорожная карта между министерствами обороны двух стран, а также соглашения о сотрудничестве между вузами и экспертными институтами обеих стран.

Ранее Мирзиёев и Шариф обсудили расширение экономического сотрудничества, в том числе в транспортно-логистических проектах, с целью увеличения взаимного товарооборота до $2 млрд. Согласно официальным данным, объем торговли в 2025 году между двумя странами достиг почти $500 млн, действует около 230 совместных предприятий.

Стороны также сформировали портфель проектов на сумму почти $3,5 млрд в сельском хозяйстве, промышленности и фармацевтике. Мирзиёев пригласил Шарифа с ответным визитом в Узбекистан.