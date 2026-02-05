Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Узбекистан и Пакистан подписали ряд стратегических соглашений

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 20:45
    Узбекистан и Пакистан подписали ряд стратегических соглашений

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали совместную декларацию по итогам 1-го заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

    В ходе встречи в Исламабаде при участии двух лидеров также были подписаны пакеты двусторонних документов, направленных на укрепление стратегического партнерства и многопрофильного сотрудничества.

    Среди них - программа сотрудничества министерств иностранных дел двух стран на 2026-2028 годы, соглашения о создании делового совета и межрегионального форума, а также протокол о включении нового перечня товаров в соглашение о преференциальной торговле.

    Подписаны также соглашения о сотрудничестве в сфере портовых услуг, горного дела, сельского хозяйства, фармацевтики, текстильной и швейной промышленности, цифровых технологий, культуры, спорта, экологии, радиационной и ядерной безопасности, а также о противодействии коррупции и борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

    Дополнительно подписаны документы по обмену фитосанитарными требованиями для экспорта узбекской сельхозпродукции в Пакистан, дорожная карта между министерствами обороны двух стран, а также соглашения о сотрудничестве между вузами и экспертными институтами обеих стран.

    Ранее Мирзиёев и Шариф обсудили расширение экономического сотрудничества, в том числе в транспортно-логистических проектах, с целью увеличения взаимного товарооборота до $2 млрд. Согласно официальным данным, объем торговли в 2025 году между двумя странами достиг почти $500 млн, действует около 230 совместных предприятий.

    Стороны также сформировали портфель проектов на сумму почти $3,5 млрд в сельском хозяйстве, промышленности и фармацевтике. Мирзиёев пригласил Шарифа с ответным визитом в Узбекистан.

    Узбекистан Пакистан Шавкат Мирзиёев Шахбаз Шариф соглашение товарооборот
    Фото
    Özbəkistan və Pakistan bir sıra strateji sazişlər imzalayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    22:08

    Уиткофф: США, Россия и Украина продолжат консультации в ближайшие недели

    Другие страны
    21:50

    Уиткофф: Делегации США, России и Украины обсудили приостановку боевых действий

    Другие страны
    21:42

    Армения и ОАЭ подписали соглашение о торговле услугами и инвестициях

    Другие страны
    21:35
    Фото

    Лейла Алиева посетила Лувр Абу-Даби и Дом семьи Авраама

    Внешняя политика
    21:30

    Резаи: Прекращение ракетной и ядерной программ Ирана не является предметом переговоров

    В регионе
    21:26

    США прекращают контакты со спикером Сейма Польши из-за оскорблений в адрес Трампа

    Другие страны
    21:12

    В Индии при взрыве в шахте погибли не менее 18 человек

    Другие страны
    21:04

    Диас-Канель: Куба не представляет угрозы для США

    Другие страны
    20:45
    Фото

    Узбекистан и Пакистан подписали ряд стратегических соглашений

    Другие страны
    Лента новостей