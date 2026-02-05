Армия Израиля наносит новые удары по объектам боевиков в Ливане
Другие страны
- 05 февраля, 2026
- 20:09
Израильские военные приступили к нанесению новой серии ударов по Ливану.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Целью названы военные объекты организации "Хезболлах". Удары наносятся по нескольким районам в Ливане, говорится в заявлении.
По данным ЦАХАЛ, это делается "в ответ на повторяющиеся нарушения со стороны "Хезболлах" договоренностей о прекращении огня".
Последние новости
20:37
Симонян отрицает смену Арменией внешнеполитического курса во вред связям с РФВ регионе
20:23
Определились три финалиста от Азербайджана на участие в "Евровидении-2026"Kультурная политика
20:09
Армия Израиля наносит новые удары по объектам боевиков в ЛиванеДругие страны
19:51
В Израиле началось заседание Совбеза в преддверии переговоров США и Ирана - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:50
Fitch оценило рейтинги SOCAR вместе с 10 крупнейшими мировыми нефтегазовыми компаниямиЭнергетика
19:49
Фото
В ООН обсудили вклад Азербайджана в межкультурный диалогKультурная политика
19:42
Матвиенко: РФ готова направить наблюдателей на парламентские выборы в АрменииВ регионе
19:33
Фото
Директор школы им. Гейдара Алиева в Кахраманмараше поблагодарил Азербайджан за поддержкуВ регионе
19:31