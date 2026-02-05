Армия Израиля наносит новые удары по объектам боевиков в Ливане

Израильские военные приступили к нанесению новой серии ударов по Ливану.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Целью названы военные объекты организации "Хезболлах". Удары наносятся по нескольким районам в Ливане, говорится в заявлении.

По данным ЦАХАЛ, это делается "в ответ на повторяющиеся нарушения со стороны "Хезболлах" договоренностей о прекращении огня".