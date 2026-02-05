Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Армия Израиля наносит новые удары по объектам боевиков в Ливане

    • 05 февраля, 2026
    • 20:09
    Армия Израиля наносит новые удары по объектам боевиков в Ливане

    Израильские военные приступили к нанесению новой серии ударов по Ливану.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    Целью названы военные объекты организации "Хезболлах". Удары наносятся по нескольким районам в Ливане, говорится в заявлении.

    По данным ЦАХАЛ, это делается "в ответ на повторяющиеся нарушения со стороны "Хезболлах" договоренностей о прекращении огня".

    İsrail Livana yeni zərbələr endirməyə başlayıb
