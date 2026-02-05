İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İsrail Livana yeni zərbələr endirməyə başlayıb

    Digər ölkələr
    • 05 fevral, 2026
    • 20:43
    İsrail Livana yeni zərbələr endirməyə başlayıb

    İsrail hərbçiləri Livana yeni zərbələr endirməyə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bəyanatda hədəfin "Hizbullah" təşkilatının hərbi obyektləri olduğu bildirilib. Qeyd olunub ki, zərbələr Livanın bir neçə rayonuna endirilib.

    İsrail Müdafiə Ordusunun məlumatına görə, bu zərbələr "Hizbullah"ın atəşkəs razılaşmasının pozmasına cavabdır.

