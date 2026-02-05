İsrail Livana yeni zərbələr endirməyə başlayıb
Digər ölkələr
- 05 fevral, 2026
- 20:43
İsrail hərbçiləri Livana yeni zərbələr endirməyə başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bəyanatda hədəfin "Hizbullah" təşkilatının hərbi obyektləri olduğu bildirilib. Qeyd olunub ki, zərbələr Livanın bir neçə rayonuna endirilib.
İsrail Müdafiə Ordusunun məlumatına görə, bu zərbələr "Hizbullah"ın atəşkəs razılaşmasının pozmasına cavabdır.
Son xəbərlər
21:51
Dias-Kanel: Kuba ABŞ üçün təhdid yaratmırDigər ölkələr
21:38
"Turan Tovuz"un məşqçisi: "Əsas odur ki, "Kəpəz"lə matçda qələbə qazandıq"Futbol
21:32
Foto
Leyla Əliyeva Luvr Əbu-Dabi muzeyini və İbrahim Ailə Evini ziyarət edibXarici siyasət
21:31
Hindistanda mədəndə partlayış nəticəsində azı 18 işçi həlak olubDigər ölkələr
21:28
Azər Bağırov: "İnanıram ki, cavab matçından sonra növbəti mərhələyə yüksələn tərəf "Kəpəz" olacaq"Futbol
21:19
Foto
Özbəkistan və Pakistan bir sıra strateji sazişlər imzalayıbDigər ölkələr
21:10
Simonyan: Ermənistan Aİ-yə görə Rusiya ilə əməkdaşlıqdan imtina etməyibRegion
20:55
Azərbaycan Kuboku: "Turan Tovuz" "Kəpəz"ə qalib gəlibFutbol
20:43