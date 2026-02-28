Bəhreyn ABŞ donanmasının qərargahına raket zərbəsi endirildiyini bildirib - YENİLƏNİB
Digər ölkələr
- 28 fevral, 2026
- 13:19
Bəhreyn ABŞ HDQ-nin 5-ci donanmasının qərargahına raket zərbəsi endirildiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" telekanalı məlumat verib.
Bəhreyndə həyəcan siqnalı işə düşüb.
Bu barədə "Report" Bəhreyn Krallığının Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki məlumatına istinadən xəbər verir.
Nazirlikdə həyəcan siqnalının işə düşmə səbəbləri hələlik dəqiqləşdirilməyib. Ölkə vətəndaşlarına və sakinlərinə sakit qalmaları və ən yaxın təhlükəsiz yerə getmələri tövsiyə olunub.
"Al Jazeera" telekanalının məlumatına görə, Bəhreyndə partlayışların baş verməsi barədə məlumatlar daxil olur.
Bundan başqa, Bəhreyn Daxili İşlər Nazirliyinin fövqəladə vəziyyət elan etdiyi bildirilir.
Ölkə hava məkanını bağlayıb.
