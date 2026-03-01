İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ölkənin bəzi ərazilərində küləkli və yağıntılı hava müşahidə olunub – FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 01 mart, 2026
    • 11:07
    Ölkənin bəzi ərazilərində küləkli və yağıntılı hava müşahidə olunub – FAKTİKİ HAVA

    Saat 10:00-a olan məlumata əsasən ölkə ərazisinin bəzi yerlərində küləkli və yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, qarın hündürlüyü Şahbuzda 39, Xınalıq, Qrızda 31, Şəkidə 30, Zaqatalada (Əlibəy) 29, Qusar (Laza) 22, Şahdağda 18, Lerikdə 15, Xaltanda 14, Qax (Sarıbaş), Daşkəsəndə 13, İsmayıllı (İvanovka), Qəbələdə 10, Qubada 9, Gədəbəydə 8, Altıağac, Yardımlı, Oğuzda 5, Qobustanda 4 sm, Şamaxı, Göygöldə 2 sm-dir.

    Yağıntının miqdarı Göyçayda 15, Balakəndə 12, Şahbuzda 10, Tovuz, Şabranda 8, Ağstafada 5, Mingəçevir, Goranboyda 4, Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Şəmkir, Kürdəmir, Lənkəran, Astara, Ağdamda 3, Naxçıvan, Gəncə, Tərtərdə 2, Ceyrançöl, Culfa, Ordubad, Naftalan, Ağsu, Bərdə, Yevlax, Sabirabad, Neftçalada 1 mm-dir.

    Şərq küləyi əsib, küləyin maksimal sürəti Neftçalada 20, Naftalanda 18, Biləsuvarda 16 m/s-dək güclənib.

    Daşkəsən, Göygöl, Balakən, Sarıbaş (Qax), Şəki, Şamaxı, Qobustan, Qrız, Göyçayda duman müşahidə olunub, dumanda görünüş 500 metrədək məhdudlaşıb.

    Havanın minimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 2, Aran rayonlarında 3 dərəcəyədək isti, Naxçıvan MR 1, dağlıq rayonlarda 4 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb.

    Hava proqnozu
    В ряде районов Азербайджана наблюдаются сильный ветер и дождь

    Son xəbərlər

    12:06

    İran ordusu ABŞ bazalarını bombalayıb

    Region
    11:54

    Ayxan Hacızadə: İranda bir Azərbaycan vətəndaşı xəsarət alıb

    Region
    11:53

    XİN Yaxın Şərq regionundakı vətəndaşlara müraciət edib

    Xarici siyasət
    11:43

    KİV: ABŞ-nin Karaçidəki konsulluğunun yaxınlığındakı atışmada 10 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:42

    XİN: Yaxın Şərdqəki səfirliklərimiz, konsulluqlarımız gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərir

    Xarici siyasət
    11:37

    Kilian Mbappe "Mançester Siti"yə qarşı cavab oyununda meydana çıxacaq

    Futbol
    11:31

    MEDİA Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatlarla bağlı jurnalistlərə müraciət edib

    Media
    11:20

    Bu gün AZƏRTAC-ın 106 yaşı tamam olur

    Media
    11:08

    Marko Roys "Los-Anceles Qalaksi" ilə yeni müqavilə imzalayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti