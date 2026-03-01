İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Marko Roys "Los-Anceles Qalaksi" ilə yeni müqavilə imzalayıb

    Futbol
    • 01 mart, 2026
    • 11:08
    Marko Roys Los-Anceles Qalaksi ilə yeni müqavilə imzalayıb

    ABŞ-nin "Los-Anceles Qalaksi" klubu yarımmüdafiəçi Marko Roysla müqavilənin müddətini uzatdığını rəsmən açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, 36 yaşlı almaniyalı futbolçu ilə imzalanan yeni sözləşmənin müddəti 2027-ci ilin dekabrına qədər nəzərdə tutulub.

    2024-cü ilin avqustunda komandaya qoşulan Roys keçirdiyi 42 matçda 22 qolda pay sahibi olub (qol+ötürmə) və klubun sözügedən ildə MLS Kubokunu qazanmasında əsas rol oynayıb. Cari mövsümün ilk üç oyunundan ikisində meydana kapitan kimi çıxan təcrübəli oyunçu komandasının 2026-cı ildə ilk qolunun ötürməsini edib.

    Qeyd edək ki, "Los-Anceles Qalaksi"yə keçməzdən əvvəl Dortmund "Borussiya"sında çıxış edən Roys bu komandada 429 oyunda 170 qol və 131 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. O, karyerası ərzində iki dəfə Almaniyada ilin futbolçusu seçilib, üç dəfə Almaniya Superkubokunu və iki dəfə Almaniya Kubokunu qazanıb.

    Marko Roys MLS Almaniya Müqavilə

    Son xəbərlər

    12:06

    İran ordusu ABŞ bazalarını bombalayıb

    Region
    11:54

    Ayxan Hacızadə: İranda bir Azərbaycan vətəndaşı xəsarət alıb

    Region
    11:53

    XİN Yaxın Şərq regionundakı vətəndaşlara müraciət edib

    Xarici siyasət
    11:43

    KİV: ABŞ-nin Karaçidəki konsulluğunun yaxınlığındakı atışmada 10 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:42

    XİN: Yaxın Şərdqəki səfirliklərimiz, konsulluqlarımız gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərir

    Xarici siyasət
    11:37

    Kilian Mbappe "Mançester Siti"yə qarşı cavab oyununda meydana çıxacaq

    Futbol
    11:31

    MEDİA Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatlarla bağlı jurnalistlərə müraciət edib

    Media
    11:20

    Bu gün AZƏRTAC-ın 106 yaşı tamam olur

    Media
    11:08

    Marko Roys "Los-Anceles Qalaksi" ilə yeni müqavilə imzalayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti