Kilian Mbappe "Mançester Siti"yə qarşı cavab oyununda meydana çıxacaq
Futbol
- 01 mart, 2026
- 11:37
İspaniyanın "Real" klubunun hücumçusu Kilian Mbappenin yaşıl meydanlara qayıdacağı vaxt açıqlanıb.
"Report" "Cadena SER"ə istinadən xəbər verir ki, fransalı forvard UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində martın 17-də "Mançester Siti"yə qarşı keçiriləcək cavab oyununda iştirak edəcək.
Xatırladaq ki, 27 yaşlı futbolçu fevralın 24-də məşq zamanı dizində ağrı hiss edərək hazırlığı yarımçıq qoymuşdu. Onun 2025-ci ilin dekabrından bəri diz bağlarında problem yaşadığı bildirilir.
Qeyd edək ki, K.Mbappe cari mövsümdə "Real"ın heyətində bütün turnirlərdə çıxdığı 33 matçda 38 qol vurub və 6 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
