Бахрейн сообщил о ракетном ударе по штаб-квартире 5-го флота ВМС США - ОБНОВЛЕНО
- 28 февраля, 2026
- 13:16
Бахрейн сообщил о ракетном ударе со стороны Ирана по штаб-квартире 5-го флота ВМС США.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
В Бахрейне прозвучала сирена тревоги.
Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства внутренних дел Королевства Бахрейн в соцсетях.
Причины срабатывания сирены в ведомстве пока не уточнили. Гражданам и жителям страны рекомендовано сохранять спокойствие и проследовать в ближайшее безопасное место.
По данным телеканала Al Jazeera, поступают сообщения о взрывах в Бахрейне.
Кроме того, сообщается о том, что Министерство внутренних дел Бахрейна объявило чрезвычайную ситуацию в стране.
Страна закрыла свое воздушное пространство.
