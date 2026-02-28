Бахрейн сообщил о ракетном ударе по штаб-квартире 5-го флота ВМС США - ОБНОВЛЕНО

Бахрейн сообщил о ракетном ударе со стороны Ирана по штаб-квартире 5-го флота ВМС США.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

13:04

В Бахрейне прозвучала сирена тревоги.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства внутренних дел Королевства Бахрейн в соцсетях.

Причины срабатывания сирены в ведомстве пока не уточнили. Гражданам и жителям страны рекомендовано сохранять спокойствие и проследовать в ближайшее безопасное место.

По данным телеканала Al Jazeera, поступают сообщения о взрывах в Бахрейне.

Кроме того, сообщается о том, что Министерство внутренних дел Бахрейна объявило чрезвычайную ситуацию в стране.

Страна закрыла свое воздушное пространство.