    Бахрейн сообщил о ракетном ударе по штаб-квартире 5-го флота ВМС США - ОБНОВЛЕНО

    • 28 февраля, 2026
    • 13:16
    Бахрейн сообщил о ракетном ударе со стороны Ирана по штаб-квартире 5-го флота ВМС США.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

    В Бахрейне прозвучала сирена тревоги.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства внутренних дел Королевства Бахрейн в соцсетях.

    Причины срабатывания сирены в ведомстве пока не уточнили. Гражданам и жителям страны рекомендовано сохранять спокойствие и проследовать в ближайшее безопасное место.

    По данным телеканала Al Jazeera, поступают сообщения о взрывах в Бахрейне.

    Кроме того, сообщается о том, что Министерство внутренних дел Бахрейна объявило чрезвычайную ситуацию в стране.

    Страна закрыла свое воздушное пространство.

    Лента новостей