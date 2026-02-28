İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hersoq: İrana qarşı əməliyyatın regionda tarixi dəyişikliklərə gətirib çıxaracağına ümid edirəm

    Digər ölkələr
    28 fevral, 2026
    13:05
    Hersoq: İrana qarşı əməliyyatın regionda tarixi dəyişikliklərə gətirib çıxaracağına ümid edirəm

    ABŞ və İsrailin İrandakı əməliyyatı tarixi addımdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Prezidenti İshaq Hersoq "X" hesabında yazıb.

    "Bu, tarixi addımdır və mən ABŞ Prezidenti Donald Trampa və Baş nazir Binyamin Netanyahuya bu qərara görə təşəkkür edirəm, bunun bizim və bütün Yaxın Şərq üçün tarixi dəyişikliklərə gətirib çıxaracağına ümid edirəm", - o bildirib.

    Hersoq həmçinin ölkə vətəndaşlarını qarşıdakı çətin günlər barədə xəbərdar edib. "Biz güclü xalqıq və heç kim bizi sındıra bilməz. Özünüzü qoruyun və Arxa Cəbhə Komandanlığının göstərişlərinə əməl edin".

