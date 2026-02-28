Hersoq: İrana qarşı əməliyyatın regionda tarixi dəyişikliklərə gətirib çıxaracağına ümid edirəm
Digər ölkələr
- 28 fevral, 2026
- 13:05
ABŞ və İsrailin İrandakı əməliyyatı tarixi addımdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Prezidenti İshaq Hersoq "X" hesabında yazıb.
"Bu, tarixi addımdır və mən ABŞ Prezidenti Donald Trampa və Baş nazir Binyamin Netanyahuya bu qərara görə təşəkkür edirəm, bunun bizim və bütün Yaxın Şərq üçün tarixi dəyişikliklərə gətirib çıxaracağına ümid edirəm", - o bildirib.
Hersoq həmçinin ölkə vətəndaşlarını qarşıdakı çətin günlər barədə xəbərdar edib. "Biz güclü xalqıq və heç kim bizi sındıra bilməz. Özünüzü qoruyun və Arxa Cəbhə Komandanlığının göstərişlərinə əməl edin".
Son xəbərlər
14:40
Türkiyə və Azərbaycan daxili işlər nazirləri telefonda danışıbRegion
14:38
Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu il ərzində 9 %-ə yaxın artıbMaliyyə
14:36
Sibiqa İrandakı vəziyyət barədə: Tehran diplomatik həll fürsətini əldən veribDigər ölkələr
14:34
BƏƏ-də raket hücumu nəticəsində bir nəfər ölübDigər ölkələr
14:25
İraqda hava zərbələri nəticəsində iki nəfər ölüb, beş nəfər yaralanıbDigər ölkələr
14:22
KİV: Ər-Riyadda partlayışlar qeydə alınıbDigər ölkələr
14:19
Foto
BMMT-nin Baş katibi Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü ilə bağlı çağırış edibHadisə
14:18
İranın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycandakı vətəndaşlarına müraciət edibXarici siyasət
14:13