Герцог: Надеюсь операция США и Израиля приведет к историческим изменениям на Ближнем Востоке

Операция США и Израиля в Иране - исторический шаг.

Как передает Report, об этом президент еврейского государства Ицхак Герцог написал на своей странице в соцсети Х.

"Это исторический шаг, и я благодарю президента США Дональд Трамп и премьер-министра (Израиля - ред.) Биньямина Нетаньяху за это решение, с надеждой, что оно приведет к историческим изменениям для нас и для всего Ближнего Востока", - сказал он.

Герцог также предупредил граждан Израиля, что впереди ждут непростые дни. "Мы сильный народ, и никто не сможет сломить нас и нашу стойкость. Берегите себя и следуйте указаниям Командования тыла".