Герцог: Надеюсь операция США и Израиля приведет к историческим изменениям на Ближнем Востоке
Другие страны
- 28 февраля, 2026
- 13:02
Операция США и Израиля в Иране - исторический шаг.
Как передает Report, об этом президент еврейского государства Ицхак Герцог написал на своей странице в соцсети Х.
"Это исторический шаг, и я благодарю президента США Дональд Трамп и премьер-министра (Израиля - ред.) Биньямина Нетаньяху за это решение, с надеждой, что оно приведет к историческим изменениям для нас и для всего Ближнего Востока", - сказал он.
Герцог также предупредил граждан Израиля, что впереди ждут непростые дни. "Мы сильный народ, и никто не сможет сломить нас и нашу стойкость. Берегите себя и следуйте указаниям Командования тыла".
