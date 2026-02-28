İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Şəmkirdə iki avtomobil toqquşub, 3 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 28 fevral, 2026
    • 13:10
    Şəmkirdə iki avtomobil toqquşub, 3 nəfər xəsarət alıb

    Şəmkir rayonunda iki minik avtomobili toqquşub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, qəza nəticəsində 1973-cü il təvəllüdlü M.Abbasov, 1993-cü il təvəllüdlü T.Əliyeva və daha bir nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

    Yaralılar dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

