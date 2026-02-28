Şəmkirdə iki avtomobil toqquşub, 3 nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 28 fevral, 2026
- 13:10
Şəmkir rayonunda iki minik avtomobili toqquşub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, qəza nəticəsində 1973-cü il təvəllüdlü M.Abbasov, 1993-cü il təvəllüdlü T.Əliyeva və daha bir nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.
Yaralılar dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
