    Cəlilabadda Uzuntəpə su anbarında subasma təhlükəsi yaranıb

    Hadisə
    • 28 fevral, 2026
    • 13:12
    Cəlilabadda Uzuntəpə su anbarında subasma təhlükəsi yaranıb

    Cəlilabadda ötən gündən başlayan intensiv yağışlardan sonra Mişarçayda suyun səviyyəsi kəskin artıb.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hazırda çaydan sel keçir.

    Həmçinin rayonda yerləşən Uzuntəpə su anbarında suyun həcmi maksimum həddə çatıb. Anbarda subasma təhlükəsi yarandığı üçün əraziyə texnika cəlb olunub. Eləcə də müvəqqəti bəndlər qurulub.

    Hazırda su anbarında daşqın təhlükəsi var. Təhlükənin artacağı təqdirdə suyun təhlükəsiz ötürülməsi üçün anbarın qarşı hissəsinin texnika vasitəsilə açılması nəzərdə tutulur.

    Cəlilabad su anbarı

