KİV: Qətər üzərində İran raketi zərərsizləşdirilib
Digər ölkələr
- 28 fevral, 2026
- 13:11
İran tərəfindən buraxılan raket Qətər üzərində zərərsizləşdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" telekanalı Qətər Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat verib.
Bildirilir ki, İran raketi "Patriot" hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən zərərsizləşdirilib.
Son xəbərlər
14:42
Foto
İsmayıllıda üç avtomobil toqquşub, ölənlər və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB-2Hadisə
14:40
Türkiyə və Azərbaycan daxili işlər nazirləri telefonda danışıbRegion
14:38
Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu il ərzində 9 %-ə yaxın artıbMaliyyə
14:36
Sibiqa İrandakı vəziyyət barədə: Tehran diplomatik həll fürsətini əldən veribDigər ölkələr
14:34
BƏƏ-də raket hücumu nəticəsində bir nəfər ölübDigər ölkələr
14:25
İraqda hava zərbələri nəticəsində iki nəfər ölüb, beş nəfər yaralanıbDigər ölkələr
14:22
KİV: Ər-Riyadda partlayışlar qeydə alınıbDigər ölkələr
14:19
Foto
BMMT-nin Baş katibi Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü ilə bağlı çağırış edibHadisə
14:18