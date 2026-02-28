СМИ: Иранская ракета перехвачена над Катаром
Другие страны
- 28 февраля, 2026
- 13:04
Ракета, выпущенная со стороны Ирана, перехвачена над Катаром.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство обороны Катара.
Сообщается, что иранская ракета была перехвачена системой ПВО Patriot.
Последние новости
13:07
Видео
Аналитическому журналу Region Plus исполняется 20 лет - ВИДЕОМультимедиа
13:04
СМИ: Иранская ракета перехвачена над КатаромДругие страны
13:04
В Бахрейне прозвучала сирена тревоги, слышны взрывыДругие страны
13:02
Герцог: Надеюсь операция США и Израиля приведет к историческим изменениям на Ближнем ВостокеДругие страны
12:56
Прогноз погоды на первый день мартаЭкология
12:53
Средствами ПВО Израиля перехвачена иранская ракета, пострадавших нет - ОБНОВЛЕНОВ регионе
12:49
Международный аэропорт Гейдар Алиев принял два рейса Flydubai в качестве резервного аэропортаИнфраструктура
12:41
Летящий в Тель-Авив борт AZAL вернулся в Баку из-за закрытия воздушного пространства ИзраиляИнфраструктура
12:40