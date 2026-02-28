Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    СМИ: Иранская ракета перехвачена над Катаром

    • 28 февраля, 2026
    • 13:04
    СМИ: Иранская ракета перехвачена над Катаром

    Ракета, выпущенная со стороны Ирана, перехвачена над Катаром.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство обороны Катара.

    Сообщается, что иранская ракета была перехвачена системой ПВО Patriot.

    KİV: Qətər üzərində İran raketi zərərsizləşdirilib
    Media: Iranian missile intercepted over Qatar

