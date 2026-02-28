Avstriyalı mütəxəssis Roman Yahoda Bakıda yeni əməkdaşlıq perspektivlərindən danışıb
İdman
- 28 fevral, 2026
- 12:46
Azərbaycan İdman Akademiyasının (ASA) Fizioterapiya təhsil proqramı üzrə məsul şəxsi, Avstriyanın "Complex Core+" təşkilatının icraçı direktoru Roman Yahoda yeni akademiyalarla əməkdaşlıq etmək istəyir.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə jurnalistlərə açıqlama verib.
"Təməldən təfərrüata" kitabının müəllifi olan mütəxəssis ASA ilə bir sıra layihələrdə iştirak etdiklərini söyləyib:
"Burada olduğum üçün məmnunam. Bu, bizim atdığımız ilk addım deyil. Daha əvvəl Azərbaycan İdman Akademiyası ilə çox işlər görmüşük. Bugünkü tədbirdə əsas məqsəd gördüyümüz işləri göstərmək idi. Ümid edirəm ki, bu gündən sonra bizə yeni qapılar açılacaq. Yeni akademiyalarla əməkdaşlığımız genişlənəcək, gördüyümüz işlər daha geniş müstəvidə həyata keçiriləcək".
