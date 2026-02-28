İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Avstriyalı mütəxəssis Roman Yahoda Bakıda yeni əməkdaşlıq perspektivlərindən danışıb

    İdman
    • 28 fevral, 2026
    • 12:46
    Avstriyalı mütəxəssis Roman Yahoda Bakıda yeni əməkdaşlıq perspektivlərindən danışıb

    Azərbaycan İdman Akademiyasının (ASA) Fizioterapiya təhsil proqramı üzrə məsul şəxsi, Avstriyanın "Complex Core+" təşkilatının icraçı direktoru Roman Yahoda yeni akademiyalarla əməkdaşlıq etmək istəyir.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə jurnalistlərə açıqlama verib.

    "Təməldən təfərrüata" kitabının müəllifi olan mütəxəssis ASA ilə bir sıra layihələrdə iştirak etdiklərini söyləyib:

    "Burada olduğum üçün məmnunam. Bu, bizim atdığımız ilk addım deyil. Daha əvvəl Azərbaycan İdman Akademiyası ilə çox işlər görmüşük. Bugünkü tədbirdə əsas məqsəd gördüyümüz işləri göstərmək idi. Ümid edirəm ki, bu gündən sonra bizə yeni qapılar açılacaq. Yeni akademiyalarla əməkdaşlığımız genişlənəcək, gördüyümüz işlər daha geniş müstəvidə həyata keçiriləcək".

    Azərbaycan İdman Akademiyası Roman Yahoda

    Son xəbərlər

    13:11

    KİV: Qətər üzərində İran raketi zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    13:10

    Şəmkirdə iki avtomobil toqquşub, 3 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    13:10

    Bəhreyndə həyəcan siqnalı işə düşüb

    Digər ölkələr
    13:08

    FHN-in "112" qaynar xəttinə hər gün 6 mindən çox zəng daxil olur

    Daxili siyasət
    13:05

    Hersoq: İrana qarşı əməliyyatın regionda tarixi dəyişikliklərə gətirib çıxaracağına ümid edirəm

    Digər ölkələr
    12:58

    İsrail HHM vasitələri İran raketini zərərsizləşdirib, zərərçəkən yoxdur - YENİLƏNİB

    Region
    12:50

    FHN-in idarə rəisi: Qaynar xəttə daxil olan müraciətlərin əksəriyyəti yalan xarakterli olur

    Daxili siyasət
    12:46

    Avstriyalı mütəxəssis Roman Yahoda Bakıda yeni əməkdaşlıq perspektivlərindən danışıb

    İdman
    12:42

    İranın paytaxtında daha iki partlayış səsi eşidilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti