В Швеции задержано судно под флагом РФ

    Шведские власти проводят досмотр судна "Адлер" под флагом России, которое встало на якорь у берегов в районе Хёганаса у южных берегов Швеции после отказа двигателя.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на шведскую таможню.

    На борт поднялись представители таможни, которая запросила помощь у береговой охраны. По данным SVT, в операции также участвовала Национальная оперативная группа, а в расследовании задействованы шведская полиция безопасности (СЕПО) и прокуратура.

    "Мы продолжаем таможенный досмотр, начатый вчера вечером. Мы методично проверяем груз и документы, мы имеем право делать все это во время таможенного досмотра. Судно находится в шведских водах и по очевидным причинам не подало таможенную декларацию, поскольку не должно было вставать на якорь в Швеции. Экипаж утверждает, что у них проблемы с двигателем", - сказал представитель шведской таможни Мартин Хёглунд.

    Судно "Адлер" направлялось на север через пролив Эресунд в ночь на 20 декабря, когда у него отказал двигатель. После сигнала бедствия, поступившего на шведское побережье, оно встало на якорь у полуострова Кулла. "Адлер" принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и ЕС.

