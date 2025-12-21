В ходе антитеррористической операции в Турции задержаны 76 человек

Турецкая жандармерия в ходе операций в 28 городах в течение последних двух недель задержала 76 человек по подозрению в терроризме.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, данные лица действовали в рамках террористической организации FETÖ.

Отмечается, что они тайно поддерживали связь с членами организации, обеспечивали финансирование связанных с ней структур и распространяли пропаганду FETÖ в соцсетях.

Из них 50 человек арестованы, а 6 отпущены под судебный контроль. Следствие по делу продолжается.

Отмечается, что всего в ходе операций против FETÖ, проведенных в течение 2025 года, были арестованы 1601 подозреваемый, а 1524 человека взяты под судебный контроль.