В ходе антитеррористической операции в Турции задержаны 76 человек
В регионе
- 21 декабря, 2025
- 16:24
Турецкая жандармерия в ходе операций в 28 городах в течение последних двух недель задержала 76 человек по подозрению в терроризме.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, данные лица действовали в рамках террористической организации FETÖ.
Отмечается, что они тайно поддерживали связь с членами организации, обеспечивали финансирование связанных с ней структур и распространяли пропаганду FETÖ в соцсетях.
Из них 50 человек арестованы, а 6 отпущены под судебный контроль. Следствие по делу продолжается.
Отмечается, что всего в ходе операций против FETÖ, проведенных в течение 2025 года, были арестованы 1601 подозреваемый, а 1524 человека взяты под судебный контроль.
