    В ходе антитеррористической операции в Турции задержаны 76 человек

    В регионе
    • 21 декабря, 2025
    • 16:24
    Турецкая жандармерия в ходе операций в 28 городах в течение последних двух недель задержала 76 человек по подозрению в терроризме.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, данные лица действовали в рамках террористической организации FETÖ.

    Отмечается, что они тайно поддерживали связь с членами организации, обеспечивали финансирование связанных с ней структур и распространяли пропаганду FETÖ в соцсетях.

    Из них 50 человек арестованы, а 6 отпущены под судебный контроль. Следствие по делу продолжается.

    Отмечается, что всего в ходе операций против FETÖ, проведенных в течение 2025 года, были арестованы 1601 подозреваемый, а 1524 человека взяты под судебный контроль.

    Türkiyənin 28 şəhərində FETÖ-ya qarşı əməliyyat keçirilib, 76 nəfər saxlanılıb

