    Анар Алакбаров поздравил Омара Эльдарова с 98-летием

    Искусство
    • 21 декабря, 2025
    • 16:11
    Анар Алакбаров поздравил Омара Эльдарова с 98-летием

    Помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров навестил народного художника, скульптора, кавалера орденов "Шараф", "Истиглал" и "Гейдар Алиев" Омара Эльдарова.

    Как сообщает Report, об этом А. Алакбаров написал на своей странице в социальных сетях.

    "98 - для кого-то просто цифра.

    А для Омара Гасановича - возраст, наполненный светом, мастерством и Божьим благословением.

    Эти годы Вы прожили с честью и достоинством, оставляя след не только в камне и бронзе, но и в сердцах людей.

    Пусть Ваше здоровье будет крепким, душа - молодой, а улыбка - всё такой же светлой!

    С Днём рождения, Мастер!" - говорится в публикации.

    Фото
