Анар Алакбаров поздравил Омара Эльдарова с 98-летием

Помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров навестил народного художника, скульптора, кавалера орденов "Шараф", "Истиглал" и "Гейдар Алиев" Омара Эльдарова.

Как сообщает Report, об этом А. Алакбаров написал на своей странице в социальных сетях.

"98 - для кого-то просто цифра.

А для Омара Гасановича - возраст, наполненный светом, мастерством и Божьим благословением.

Эти годы Вы прожили с честью и достоинством, оставляя след не только в камне и бронзе, но и в сердцах людей.

Пусть Ваше здоровье будет крепким, душа - молодой, а улыбка - всё такой же светлой!

С Днём рождения, Мастер!" - говорится в публикации.