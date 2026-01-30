В Баку прошла медиасессия по подготовке к WUF13

В Баку состоялась информационная сессия для представителей СМИ, посвященная обеспечению эффективной коммуникации в рамках 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13).

Как сообщает Report, в ходе сессии представителям медиа была представлена подробная информация о WUF13, а также создана возможность для обмена мнениями и установления контактов с сотрудниками Администрации президента Азербайджана, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Агентства по развитию медиа, Аудиовизуального совета, Совета прессы, Операционной компании WUF13 в Азербайджане и Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Отметим, что регистрация представителей СМИ для участия в WUF13, который пройдет 17–22 мая 2026 года, продолжается. Подать заявку на аккредитацию можно через официальную регистрационную систему UN-Habitat на сайте https://events.unhabitat.org/.