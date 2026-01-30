Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В Баку прошла медиасессия по подготовке к WUF13

    Медиа
    • 30 января, 2026
    • 18:59
    В Баку прошла медиасессия по подготовке к WUF13

    В Баку состоялась информационная сессия для представителей СМИ, посвященная обеспечению эффективной коммуникации в рамках 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13).

    Как сообщает Report, в ходе сессии представителям медиа была представлена подробная информация о WUF13, а также создана возможность для обмена мнениями и установления контактов с сотрудниками Администрации президента Азербайджана, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Агентства по развитию медиа, Аудиовизуального совета, Совета прессы, Операционной компании WUF13 в Азербайджане и Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

    Отметим, что регистрация представителей СМИ для участия в WUF13, который пройдет 17–22 мая 2026 года, продолжается. Подать заявку на аккредитацию можно через официальную регистрационную систему UN-Habitat на сайте https://events.unhabitat.org/.

    WUF13 üzrə media nümayəndələrinin məlumatlandırma sessiyası keçirilib
    Baku hosts media session on preparations for WUF13
