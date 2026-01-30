Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан и Украина обсудили подготовку к WUF13

    Азербайджан и Украина обсудили подготовку к WUF13

    Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев и председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев обсудили подготовку к WUF13, которая пройдет в Баку в мае текущего года.

    Как передает Report, об этом сообщил посол в соцсети Х.

    "Обсудили сотрудничество по восстановлению Украины, вопросы городского развития, подготовку к форуму WUF13 в Баку и совместные проекты в Ирпене (Украина). Благодарен Азербайджану за поддержку", - написал он.

    Напомним, 13-я сессия Всемирного форума городского развития (WUF13) пройдет в Баку 17–22 мая.

