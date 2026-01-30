Азербайджан и Украина обсудили подготовку к WUF13

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев и председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев обсудили подготовку к WUF13, которая пройдет в Баку в мае текущего года.

Как передает Report, об этом сообщил посол в соцсети Х.

"Обсудили сотрудничество по восстановлению Украины, вопросы городского развития, подготовку к форуму WUF13 в Баку и совместные проекты в Ирпене (Украина). Благодарен Азербайджану за поддержку", - написал он.

Напомним, 13-я сессия Всемирного форума городского развития (WUF13) пройдет в Баку 17–22 мая.