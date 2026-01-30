Azərbaycan və Ukrayna WUF13-ə hazırlığı müzakirə ediblər
Xarici siyasət
- 30 yanvar, 2026
- 19:01
Ukraynаnın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev ilə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev bu ilin may ayında Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına (WUF13) hazırlığı müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"Ukraynаnın bərpası üzrə əməkdaşlığı, şəhər inkişafı məsələlərini, Bakıda keçiriləcək WUF13 forumuna hazırlığı və İrpendə (Ukrayna) birgə layihələri müzakirə etdik. Dəstəyə görə Azərbaycana minnətdaram", - diplomat yazıb.
