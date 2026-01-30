İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycan və Ukrayna WUF13-ə hazırlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 19:01
    Azərbaycan və Ukrayna WUF13-ə hazırlığı müzakirə ediblər

    Ukraynаnın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev ilə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev bu ilin may ayında Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına (WUF13) hazırlığı müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Ukraynаnın bərpası üzrə əməkdaşlığı, şəhər inkişafı məsələlərini, Bakıda keçiriləcək WUF13 forumuna hazırlığı və İrpendə (Ukrayna) birgə layihələri müzakirə etdik. Dəstəyə görə Azərbaycana minnətdaram", - diplomat yazıb.

    Azərbaycan Ukrayna WUF13
    Азербайджан и Украина обсудили подготовку к WUF13
    Azerbaijan, Ukraine discuss preparations for WUF13 in Baku

    Son xəbərlər

    20:45

    Yaponiya yaşıl enerji sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırır

    Xarici siyasət
    20:41

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının başlama saatı müəyyənləşib

    Futbol
    20:41

    Yaponiya səfiri: Tokio WUF13-ə böyük maraq göstərir

    Xarici siyasət
    20:28

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"

    Futbol
    20:25
    Video

    Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıb

    Digər ölkələr
    20:19

    İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edib

    Digər ölkələr
    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti