Задержаны руководитель и двое сотрудников реабилитационного Центра "Qurtuluş"

Правоохранительные органы Азербайджана задержали руководителя и двух сотрудников реабилитационного Центра "Qurtuluş".

Как сообщает Report, сотрудниками прокуратуры были задержаны Джейхун Салманов, Эльшад Магеррамов и Натиг Алиев.

Им предъявлены обвинения по статьям 145.2.1 и 145.2.4 (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц) УК АР.

Отметим, что название упомянутого центра в последнее время чаще всего фигурировало в связи с заслуженным журналистом Насими Набизаде, который проходил там лечение и впоследствии покинул центр.

Однако уголовное дело не связано с этим инцидентом. Жалоба поступила в прокуратуру в декабре прошлого года.

Реабилитационный центр "Qurtuluş" был создан в 2021 году с целью психологического лечения лиц, страдающих от наркотической и других зависимостей.