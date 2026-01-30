Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Задержаны руководитель и двое сотрудников реабилитационного Центра "Qurtuluş"

    Происшествия
    • 30 января, 2026
    • 10:05
    Задержаны руководитель и двое сотрудников реабилитационного Центра Qurtuluş

    Правоохранительные органы Азербайджана задержали руководителя и двух сотрудников реабилитационного Центра "Qurtuluş".

    Как сообщает Report, сотрудниками прокуратуры были задержаны Джейхун Салманов, Эльшад Магеррамов и Натиг Алиев.

    Им предъявлены обвинения по статьям 145.2.1 и 145.2.4 (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц) УК АР.

    Отметим, что название упомянутого центра в последнее время чаще всего фигурировало в связи с заслуженным журналистом Насими Набизаде, который проходил там лечение и впоследствии покинул центр.

    Однако уголовное дело не связано с этим инцидентом. Жалоба поступила в прокуратуру в декабре прошлого года.

    Реабилитационный центр "Qurtuluş" был создан в 2021 году с целью психологического лечения лиц, страдающих от наркотической и других зависимостей.

    реабилитационный центр "Qurtuluş" прокуратура задержания незаконное лишение свободы
    "Qurtuluş" Reabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri tutulub
    Ты - Король

    Последние новости

    11:03

    Золотовалютные резервы Кыргызстана впервые превысили $10 млрд

    Финансы
    10:58

    "Азеркосмос" в 2025 году заработал $18 млн на экспорте услуг

    ИКТ
    10:57

    Поставки казахстанской пшеницы в Азербайджан сократились на треть

    АПК
    10:49

    Доллар подорожает к другим валютам на ожидании назначения главы ФРС США

    Финансы
    10:45

    Bombardier обсуждает с правительством Канады аннулирование сертификации в США

    Другие страны
    10:34

    В 2025 году в медучреждениях TƏBİB оказано почти 94 млн услуг

    Здоровье
    10:30

    Азербайджан ввел безвизовый режим для владельцев паспортов Гонконга

    Внешняя политика
    10:24
    Фото
    Видео

    МЧС провел учения в ТЦ "Наргиз"

    Происшествия
    10:08

    Цены на нефть снизились более чем на 1%

    Энергетика
    Лента новостей