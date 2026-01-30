Израиль объявил временного поверенного в делах ЮАР персоной нон-грата
Израиль объявил старшего дипломатического представителя Южно-Африканской Республики Шона Эдварда Байневельдта персоной нон-грата в ответ на высылку израильского дипломата.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на министерство иностранных дел Израиля.
Согласно информации, решение принято премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром иностранных дел Гидеоном Сааром.
В заявлении ведомства говорится, что Байневельдт должен покинуть Израиль в течение 72 часов. "Дополнительные меры будут рассмотрены позднее", - добавили в МИД.
Ранее ЮАР объявила временного поверенного в делах Израиля Ариэля Сейдмана персоной нон-грата и дала ему 72 часа на выезд.
