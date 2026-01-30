Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Израиль объявил временного поверенного в делах ЮАР персоной нон-грата

    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 19:17
    Израиль объявил временного поверенного в делах ЮАР персоной нон-грата

    Израиль объявил старшего дипломатического представителя Южно-Африканской Республики Шона Эдварда Байневельдта персоной нон-грата в ответ на высылку израильского дипломата.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на министерство иностранных дел Израиля.

    Согласно информации, решение принято премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром иностранных дел Гидеоном Сааром.

    В заявлении ведомства говорится, что Байневельдт должен покинуть Израиль в течение 72 часов. "Дополнительные меры будут рассмотрены позднее", - добавили в МИД.

    Ранее ЮАР объявила временного поверенного в делах Израиля Ариэля Сейдмана персоной нон-грата и дала ему 72 часа на выезд.

    Israel declares South African chargé d'affaires persona non grata
