    МИД ЮАР объявил израильского дипломата персоной нон-грата

    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 15:51
    Департамент международных отношений и сотрудничества МИД ЮАР проинформировало правительство Израиля о своем решении объявить временного поверенного в делах посольства Израиля Ариэля Сейдмана персоной нон-грата.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД ЮАР.

    Он должен покинуть страну в течение 72 часов.

    "Эта решительная мера последовала за серией недопустимых нарушений дипломатических норм и практики, которые представляют собой прямой вызов суверенитету Южной Африки. Эти нарушения включают неоднократное использование официальных израильских социальных сетей для оскорбительных нападок на президента Сирила Рамафосу, а также умышленное неинформирование департамент о предполагаемых визитах высокопоставленных израильских должностных лиц", - сказано в сообщении.

    В заявлении сказано, что такие действия представляют собой грубое злоупотребление дипломатическими привилегиями и фундаментальное нарушение Венской конвенции.

