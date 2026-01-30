МИД ЮАР объявил израильского дипломата персоной нон-грата
Департамент международных отношений и сотрудничества МИД ЮАР проинформировало правительство Израиля о своем решении объявить временного поверенного в делах посольства Израиля Ариэля Сейдмана персоной нон-грата.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД ЮАР.
Он должен покинуть страну в течение 72 часов.
"Эта решительная мера последовала за серией недопустимых нарушений дипломатических норм и практики, которые представляют собой прямой вызов суверенитету Южной Африки. Эти нарушения включают неоднократное использование официальных израильских социальных сетей для оскорбительных нападок на президента Сирила Рамафосу, а также умышленное неинформирование департамент о предполагаемых визитах высокопоставленных израильских должностных лиц", - сказано в сообщении.
В заявлении сказано, что такие действия представляют собой грубое злоупотребление дипломатическими привилегиями и фундаментальное нарушение Венской конвенции.