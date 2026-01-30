İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    İsrail diplomatı CAR-da "persona non qrata" elan edilib

    Digər ölkələr
    • 30 yanvar, 2026
    • 16:13
    İsrail diplomatı CAR-da persona non qrata elan edilib

    Cənubi Afrika Respublikasının (CAR) Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Beynəlxalq Əlaqələr və Əməkdaşlıq Departamenti İsrail hökumətini onların səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Ariel Seydmanı "persona non qrata" elan etmək qərarı barədə məlumatlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CAR XİN-nin məlumatında bildirilib.

    O, 72 saat ərzində ölkəni tərk etməlidir.

    "Bu qətiyyətli addım diplomatik norma və təcrübələrin yolverilməz şəkildə pozulması hallarından sonra atılıb, bu da Cənubi Afrika Respublikasının suverenliyinə birbaşa təhdiddir. Bu pozuntulara Prezident Siril Ramafosaya qarşı təhqiredici bəyanatlar üçün İsrailin rəsmi sosial media hesablarından dəfələrlə istifadə edilməsi, həmçinin yüksək səviyyəli İsrail rəsmilərinin ehtimal olunan səfərləri barədə departamenti bilərəkdən məlumatlandırmamaq daxildir", - məlumatda bildirilib.

    Bəyanatda qeyd edilib ki, belə hərəkətlər diplomatik imtiyazlardan kobud sui-istifadə və Vyana Konvensiyasının fundamental pozulmasıdır.

    Cənubi Afrika İsrail “Persona non-qrata”
    МИД ЮАР объявил израильского дипломата персоной нон-грата

    Son xəbərlər

    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    19:35

    Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib

    Digər
    19:27

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Abşeron" UNEC üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    19:26
    Foto

    Yaponiya azərbaycanlı pedaqoqu ali dövlət mükafatı ilə təltif edib

    Xarici siyasət
    19:20

    Belçika səfiri: Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında nəqliyyat tərəfdaşlığı bütün regiona fayda verir

    İnfrastruktur
    19:06

    Tahir Gözəl: "Liverpul"la oyunu faciə kimi yox, yolumuzun üzərində dəyərli bir təcrübə kimi qəbul edirik"

    Futbol
    19:01

    Azərbaycan və Ukrayna WUF13-ə hazırlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti