Гутерриш заявил об угрозе "неминуемого финансового коллапса" ООН
- 30 января, 2026
- 18:57
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил странам - участницам всемирной организации, что ООН находится под угрозой неминуемого финансового коллапса из-за неуплаты взносов и бюджетного правила, вынуждающего ее возвращать неизрасходованные средства.
Как сообщает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Согласно письму Гутерриша, оказавшемуся в распоряжении агентства, кризис в организации "углубляется, угрожая реализации программ и создавая риск финансового коллапса".
"В ближайшем будущем ситуация будет ухудшаться", - отмечает генсек. По оценкам генсека, денежные средства у организации могут закончиться к июлю.
