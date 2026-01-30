Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Гутерриш заявил об угрозе "неминуемого финансового коллапса" ООН

    Гутерриш заявил об угрозе неминуемого финансового коллапса ООН

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил странам - участницам всемирной организации, что ООН находится под угрозой неминуемого финансового коллапса из-за неуплаты взносов и бюджетного правила, вынуждающего ее возвращать неизрасходованные средства.

    Как сообщает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Согласно письму Гутерриша, оказавшемуся в распоряжении агентства, кризис в организации "углубляется, угрожая реализации программ и создавая риск финансового коллапса".

    "В ближайшем будущем ситуация будет ухудшаться", - отмечает генсек. По оценкам генсека, денежные средства у организации могут закончиться к июлю.

    Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib
