Гутерриш заявил об угрозе "неминуемого финансового коллапса" ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил странам - участницам всемирной организации, что ООН находится под угрозой неминуемого финансового коллапса из-за неуплаты взносов и бюджетного правила, вынуждающего ее возвращать неизрасходованные средства.

Как сообщает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно письму Гутерриша, оказавшемуся в распоряжении агентства, кризис в организации "углубляется, угрожая реализации программ и создавая риск финансового коллапса".

"В ближайшем будущем ситуация будет ухудшаться", - отмечает генсек. По оценкам генсека, денежные средства у организации могут закончиться к июлю.