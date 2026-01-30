Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Япония наградила азербайджанского педагога высшей государственной наградой

    • 30 января, 2026
    • 19:13
    Япония наградила азербайджанского педагога высшей государственной наградой

    Преподаватель японского языка бакинской средней школы №225 Эсмира Мамедова удостоена высшей государственной награды Японии - ордена "Восходящего солнца с серебряными лучами" (The Order of the Rising Sun, Silver Rays).

    Как сообщает Report, церемония вручения награды состоялась в резиденции посла Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ.

    Награда присуждена за вклад в развитие японского языка в Азербайджане и укрепление дружественных связей между двумя странами.

    Выступая на мероприятии, посол Кацуя Ватанабэ выразил благодарность Мамедовой за особое внимание и значительный вклад в продвижение японского языка и культуры в Азербайджане.

    Отмечается, что Эсмира Мамедова стояла у истоков внедрения японского языка в систему среднего образования страны. В 2009 году по решению Министерства образования преподавание японского языка было запущено в трех государственных школах в рамках пилотного проекта. Школа №225 стала одной из них и остается единственным учебным заведением, где японский язык непрерывно преподается как предмет школьной программы.

    Орден "Восходящего солнца с серебряными лучами" был учрежден в 1875 году. Знак ордена представляет собой красный эмалевый кабошон, символизирующий солнце на государственном флаге Японии, а подвеска выполнена в форме герба павловнии с зелеными листьями и фиолетовыми цветками.

