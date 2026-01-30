Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Посол Норвегии выразил признательность президенту Азербайджана

    • 30 января, 2026
    • 18:38
    Посол Норвегии выразил признательность президенту Азербайджана

    Посол Норвегии в Азербайджане Андреас Гаардер выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за прием.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "Для меня было честью быть принятым сегодня Его Превосходительством президентом Алиевым и представить верительные грамоты в качестве посла Норвегии в Азербайджане", - говорится в сообщении.

    Напомним, сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Норвегия в нашей стране Андреаса Гаардера.

    Norveç səfiri Azərbaycan Prezidentinə minnətdarlığını bildirib
    Norwegian ambassador thanks Ilham Aliyev after credential ceremony
