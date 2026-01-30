Посол Норвегии выразил признательность президенту Азербайджана
Внешняя политика
- 30 января, 2026
- 18:38
Посол Норвегии в Азербайджане Андреас Гаардер выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за прием.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.
"Для меня было честью быть принятым сегодня Его Превосходительством президентом Алиевым и представить верительные грамоты в качестве посла Норвегии в Азербайджане", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Норвегия в нашей стране Андреаса Гаардера.
Последние новости
19:54
США ввели санкции против главы МВД Ирана и других чиновниковДругие страны
19:53
В Армении продлили арест брату Гарегина IIВ регионе
19:48
Президент освободил от должности главу ИВ Гарадагского районаВнутренняя политика
19:23
Наставник "Карабаха" назвал "Ньюкасл" серьезным соперникомФутбол
19:17
Израиль объявил временного поверенного в делах ЮАР персоной нон-гратаДругие страны
19:13
Фото
Япония наградила азербайджанского педагога высшей государственной наградойВнешняя политика
19:10
Посол Бельгии: Транспортное партнерство Азербайджана и ЕС приносит выгоды всему регионуИнфраструктура
19:01
В Гаджигабуле произошло извержение грязевого вулканаЭкология
18:59
Фото