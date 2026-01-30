Посол Норвегии выразил признательность президенту Азербайджана

Посол Норвегии в Азербайджане Андреас Гаардер выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за прием.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Для меня было честью быть принятым сегодня Его Превосходительством президентом Алиевым и представить верительные грамоты в качестве посла Норвегии в Азербайджане", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Норвегия в нашей стране Андреаса Гаардера.