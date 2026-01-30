İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Norveç səfiri Azərbaycan Prezidentinə minnətdarlığını bildirib

    Xarici siyasət
    30 yanvar, 2026
    18:44
    Norveç səfiri Azərbaycan Prezidentinə minnətdarlığını bildirib

    Norveçin Azərbaycandakı səfiri Andreas Qaarder qəbula görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib.

    "Report"un verdiyi məlumata görə, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Bu gün Zati-aliləri Prezident Əliyev tərəfindən qəbul edilmək və Norveçin Azərbaycandakı səfiri kimi etimadnaməmi təqdim etmək mənim üçün şərəf oldu", - paylaşımda deyilib.

    Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev yanvarın 30-da Norveçin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Andreas Qaarderin etimadnaməsini qəbul edib.

    Посол Норвегии выразил признательность президенту Азербайджана
    Norwegian ambassador thanks Ilham Aliyev after credential ceremony

