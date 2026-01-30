Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    В Гаджигабуле произошло извержение грязевого вулкана

    Экология
    • 30 января, 2026
    • 19:01
    В Гаджигабуле произошло извержение грязевого вулкана

    В Гаджигабульском районе Азербайджана 30 января в 16:53 по местному времени произошло извержение грязевого вулкана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, извержение было зафиксировано сейсмическими станциями, расположенными вблизи вулкана.

    По данным отдела "Динамика очагов землетрясений" Центра, извержение продолжалось 13 минут и проходило в одну фазу. Глубина очага составила около 3 км, а высвобожденная энергия оценивается в 3,38×10⁶ джоулей.

    Гаджигабул извержение вулкана
    Hacıqabulda palçıq vulkanı püskürüb
    Ты - Король

    Последние новости

    19:54

    США ввели санкции против главы МВД Ирана и других чиновников

    Другие страны
    19:53

    В Армении продлили арест брату Гарегина II

    В регионе
    19:48

    Президент освободил от должности главу ИВ Гарадагского района

    Внутренняя политика
    19:23

    Наставник "Карабаха" назвал "Ньюкасл" серьезным соперником

    Футбол
    19:17

    Израиль объявил временного поверенного в делах ЮАР персоной нон-грата

    Другие страны
    19:13
    Фото

    Япония наградила азербайджанского педагога высшей государственной наградой

    Внешняя политика
    19:10

    Посол Бельгии: Транспортное партнерство Азербайджана и ЕС приносит выгоды всему региону

    Инфраструктура
    19:01

    В Гаджигабуле произошло извержение грязевого вулкана

    Экология
    18:59
    Фото

    В Баку прошла медиасессия по подготовке к WUF13

    Медиа
    Лента новостей