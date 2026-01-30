В Гаджигабуле произошло извержение грязевого вулкана
Экология
- 30 января, 2026
- 19:01
В Гаджигабульском районе Азербайджана 30 января в 16:53 по местному времени произошло извержение грязевого вулкана.
Как сообщает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, извержение было зафиксировано сейсмическими станциями, расположенными вблизи вулкана.
По данным отдела "Динамика очагов землетрясений" Центра, извержение продолжалось 13 минут и проходило в одну фазу. Глубина очага составила около 3 км, а высвобожденная энергия оценивается в 3,38×10⁶ джоулей.
