    Ренато Марин стал самым молодым вратарем, сыгравшим за ПСЖ в XXI веке

    Итальянский и бразильский голкипер Ренато Марин стал самым молодым вратарем, сыгравшим за ПСЖ в XXI веке.

    Как сообщает Report, он дебютировал в матче 1/32 финала Кубка Франции с "Вандеей Фонтене", который завершился победой парижан со счетом 4:0.

    Ренато в возрасте 19 лет и 5 месяцев установил рекорд, став самым молодым вратарём клуба, который вышел на поле в официальном матче с апреля 1992 года. Тогда голкипер Ришар Дютрюэль дебютировал в команде в возрасте 19 лет и 4 месяцев.

