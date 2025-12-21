Ренато Марин стал самым молодым вратарем, сыгравшим за ПСЖ в XXI веке
Футбол
- 21 декабря, 2025
- 15:39
Итальянский и бразильский голкипер Ренато Марин стал самым молодым вратарем, сыгравшим за ПСЖ в XXI веке.
Как сообщает Report, он дебютировал в матче 1/32 финала Кубка Франции с "Вандеей Фонтене", который завершился победой парижан со счетом 4:0.
Ренато в возрасте 19 лет и 5 месяцев установил рекорд, став самым молодым вратарём клуба, который вышел на поле в официальном матче с апреля 1992 года. Тогда голкипер Ришар Дютрюэль дебютировал в команде в возрасте 19 лет и 4 месяцев.
