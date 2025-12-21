İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    PSJ-nin qapıçısı klubun tarixinə düşüb

    Futbol
    • 21 dekabr, 2025
    • 14:35
    Fransa təmsilçisi PSJ-nin qapıçısı Renato Marin klubun tarixinə düşüb.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, oyunçu buna ölkə kubokunun 1/32 finalında "Fontene"ni məğlub etdikləri matçda iştirak etməklə nail olub.

    O, Paris komandasının tarixində XXI əsrdə rəsmi qarşılaşmada meydana çıxan ən gənc qolkiperdir. Renato Marin bunu 19 yaş 5 ayında bacarıb.

    Qeyd edək ki, PSJ rəqibini dörd cavabsız qolla üstələyib.

    PSJ qapıçı rekord

