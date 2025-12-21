PSJ-nin qapıçısı klubun tarixinə düşüb
Futbol
- 21 dekabr, 2025
- 14:35
Fransa təmsilçisi PSJ-nin qapıçısı Renato Marin klubun tarixinə düşüb.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, oyunçu buna ölkə kubokunun 1/32 finalında "Fontene"ni məğlub etdikləri matçda iştirak etməklə nail olub.
O, Paris komandasının tarixində XXI əsrdə rəsmi qarşılaşmada meydana çıxan ən gənc qolkiperdir. Renato Marin bunu 19 yaş 5 ayında bacarıb.
Qeyd edək ki, PSJ rəqibini dörd cavabsız qolla üstələyib.
