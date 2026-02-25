Keçmiş məcburi köçkün: Horovluya geri döndüyüm üçün unudulmaz hisslər yaşayıram

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Daxili siyasət
    • 25 fevral, 2026
    • 06:34
    "Horovluya geri döndüyüm üçün unudulmaz hisslər yaşayıram".

    Bu sözləri "Report"a Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə köç edən Yusifov Zahid söyləyib.

    27 yaşında Horovludan məcburi köçkün düşdüyünü deyən Z. Yusifov indi 61 yaşının olduğunu deyib.

    "Şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Bu şəraiti bizə yaradan Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevə minnətdarıq",-deyə o, vurğulayıb.

    Keçmiş məcburi köçkün Horovlu kəndinə həyat yoldaşı və övladları ilə birgə qayıtdığını bildirib.

