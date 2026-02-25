Бывший вынужденный переселенец: Возвращение в Хоровлу дарит незабываемые чувства

"Возвращение в Хоровлу наполняет меня незабываемыми чувствами"

Как передает Report, об этом заявил переселившийся в село Хоровлу Джебраильского района Захид Юсифов.

По его словам, он был вынужден покинуть родное село в 27-летнем возрасте, а сегодня ему уже 61 год.

"Пусть Всевышний упокоит души наших шехидов и дарует исцеление гази. Мы благодарны Президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву за созданные для нас условия", - отметил он.

Захид Юсифов сообщил, что вернулся в родное село Хоровлу вместе с супругой и детьми.