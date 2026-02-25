Бывший вынужденный переселенец: Возвращение в Хоровлу дарит незабываемые чувства

Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Внутренняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 07:51
    "Возвращение в Хоровлу наполняет меня незабываемыми чувствами"

    Как передает Report, об этом заявил переселившийся в село Хоровлу Джебраильского района Захид Юсифов.

    По его словам, он был вынужден покинуть родное село в 27-летнем возрасте, а сегодня ему уже 61 год.

    "Пусть Всевышний упокоит души наших шехидов и дарует исцеление гази. Мы благодарны Президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву за созданные для нас условия", - отметил он.

    Захид Юсифов сообщил, что вернулся в родное село Хоровлу вместе с супругой и детьми.

    Keçmiş məcburi köçkün: Horovluya geri döndüyüm üçün unudulmaz hisslər yaşayıram

