Бывший вынужденный переселенец: Возвращение в Хоровлу дарит незабываемые чувства
Внутренняя политика
- 25 февраля, 2026
- 07:51
"Возвращение в Хоровлу наполняет меня незабываемыми чувствами"
Как передает Report, об этом заявил переселившийся в село Хоровлу Джебраильского района Захид Юсифов.
По его словам, он был вынужден покинуть родное село в 27-летнем возрасте, а сегодня ему уже 61 год.
"Пусть Всевышний упокоит души наших шехидов и дарует исцеление гази. Мы благодарны Президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву за созданные для нас условия", - отметил он.
Захид Юсифов сообщил, что вернулся в родное село Хоровлу вместе с супругой и детьми.
