Horovluya qayıdan sakin: Uzun illərin həsrəti sona çatıb
Daxili siyasət
- 25 fevral, 2026
- 06:28
"Kəndimizə qayıtdığıma görə, çox sevinirəm".
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə köç edən Kəlbəliyev Nizami deyib.
O qeyd edib ki, doğma torpağına qayıtmaq üçün uzun illər həsrətlə gözləyib: "Şükürlər olsun ki, uzun illərin həsrəti sona çatıb. Bu günləri bizə yaşatdığı üçün Ali Baş Komandanımıza, müzəffər Ordumuza minnətdarıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə cansağlığı versin!", - deyə o əlavə edib.
Xatırladaq ki, bu gün Bakı şəhərindən Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
