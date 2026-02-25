İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Horovluya qayıdan sakin: Uzun illərin həsrəti sona çatıb

    Daxili siyasət
    • 25 fevral, 2026
    • 06:28
    Horovluya qayıdan sakin: Uzun illərin həsrəti sona çatıb

    "Kəndimizə qayıtdığıma görə, çox sevinirəm".

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə köç edən Kəlbəliyev Nizami deyib.

    O qeyd edib ki, doğma torpağına qayıtmaq üçün uzun illər həsrətlə gözləyib: "Şükürlər olsun ki, uzun illərin həsrəti sona çatıb. Bu günləri bizə yaşatdığı üçün Ali Baş Komandanımıza, müzəffər Ordumuza minnətdarıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə cansağlığı versin!", - deyə o əlavə edib.

    Xatırladaq ki, bu gün Bakı şəhərindən Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

